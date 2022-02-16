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    16 февраля 2022, 10:42

    Поддержку экспорта в Подмосковье признали лучшей в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковный центр поддержки экспорта стал лидером по эффективности в России в прошлом году. В 2021-м помощь от него получили более 600 областных организаций.

    Поддержку экспорта в Подмосковье признали лучшей в 2021 году | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, рейтинг составил Российский экспортный центр.

    В прошлом году поддержку получили более 600 организаций в регионе. Благодаря этому свыше 120 компаний заключили экспортные контракты на сумму более 80 миллионов долларов

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, общая география экспорта насчитывает сейчас более 150 стран. Центром поддержки экспорта в Подмосковье выступает областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

    В рейтинге учитывали охват поддержки экспорта в регионах и количество успешных проектов, получивших помощь.

    Также во внимание приняли число новых экспортеров, места и объемы поставок, подчеркнул исполнительный директор Центра поддержки экспорта Подмосковья Алексей Плетнев.

    «Мы очень ценим, что наш ЦПЭ уже четвертый год подряд занимает первое место среди всех региональных центров поддержки экспорта. И с каждым годом удерживать его все сложнее, так как конкуренция среди регионов очень высока», — сказал спикер.

    Он заключил, что задача — поддержать предпринимателей Подмосковья в вопросах экспорта с учетом их возможностей.