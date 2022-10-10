Поддержку бизнеса во время частичной мобилизации обсудили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 18:27 Поделиться Telegram

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Viber Поддержку бизнеса во время частичной мобилизации обсудили в Подмосковье

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В городском округе Мытищи состоялся семинар-совещание при участии руководителей общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей, который работает в разных городских округах Подмосковья. На мероприятии подводились основные итоги работы за последние девять месяцев, а также была расписаны основные цели на 2022 год и следующий за ним.

Много на совещании говорилось о том, как в России сейчас усиленно развиваются альтернативные способы урегулирования споров. Дело в том, что очень многие проблемы путем некоторых способов можно эффективно разрешить еще до суда. Например, можно просто обратиться в арбитраж или провести полноценные переговоры.

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Основные такие способы можно разделить на три части. Это медиация, третейское разбирательство или рабочие группы Уполномоченного. Кроме того, речь шла и еще об одной важной теме — о том, как подмосковный бизнес может принимать участие в мобилизации, как его при этом поддерживать в непростое для него время.

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев рассказал, что самое главное, на чем стоится его работа в команде единомышленников и коллег — это знание и компетентность.

Руководители общественных приемных обсудили участие бизнеса в мобилизационных процессах, необходимые меры поддержки бизнесу в период частичной мобилизации.

«Для того, чтобы все большее количество предпринимателей получали помощь и защиту своих законных интересов, мы регулярно проводим образовательные семинары с руководителями наших общественных приемных на местах", — подытожил Владимир Головнев.

Ранее стало известно, что межрегиональный форум по внедрению инвестиционного стандарта прошел в Истре. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил использовать полученный опыт на практике и продолжать упрощать процедуры и получение услуг для бизнеса.

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