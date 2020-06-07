«Поддержка в самые сложные моменты». Воробьев поблагодарил Москву за помощь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Москву и столичного мэра Сергея Собянина за помощь против коронавируса. По словам главы региона, Москва помогла пройти пиковые моменты.

«Благодаря, в том числе, и поддержке Москвы, и лично мэра в самые сложные моменты. И здесь он поддерживал нас, Московскую область, в части прохождения пиков, за что ему тоже отдельные слова благодарности», — отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

В Московской области с начала пандемии коронавируса выявили больше 44 тысяч случаев заражения. Выздоровели 11 тысяч пациентов, погибших — 567.

Для лечения пациентов с COVID-19 в Московской области перепрофилировали существующие больницы и построили временные госпитали в парке «Патриот» и в выставочном центре «Крокус экспо». Больница в «Крокусе» рассчитана на 1040 мест, в том числе реанимационных коек 120. По словам Воробьева, сейчас там лечатся около 300 человек.

Губернатор сообщил, что временные госпитали пока решили не демонтировать в ожидании второй волны коронавируса.

13 марта в Московской области был введен режим повышенной готовности.