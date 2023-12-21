Подмосковье 21 декабря 2023, 18:54 Поддержка участников СВО и их семей стала приоритетом работы Мособлдумы в 2023 году Unsplash

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Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги работы парламента за 2023 год. В течение всех 12 месяцев главным приоритетом в работе депутатов оставалась поддержка участников СВО, их жен, матерей и детей.

«Проведена огромная работа за год — собраны большие объемы гуманитарной помощи, выполнено много выездов „за ленточку“. Волонтеры буквально из рук в руки передавали нашим бойцам самые необходимые вещи, а также помогали в ремонте техники. Появилось много объединений жителей, которые делают маскировочные сети, окопные свечи, вяжут носки и варежки», — подчеркнул Брынцалов.

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В Подмосковье разработан целый комплекс мер поддержки военнослужащих и их семей. Участники СВО получают выплату 200 тысяч рублей, их дети бесплатно посещают садики, кружки и секции. Школьное питание — тоже бесплатно. За год в Московской области открыли более 60 центров поддержки и филиал фонда «Защитники Отечества.

Поддержка оказывается и на законодательном уровне.

«Приняли закон, по которому мобилизованные участники СВО и их семьи смогут получить дополнительную льготу при газификации — это оплата стоимости газового оборудования до 80 тысяч рублей, а также оплата выполненных работ. Мы стали первым регионом в стране, где приняли закон о бесплатной комплексной реабилитации участников СВО. В центре „Ясенки“ для этого уже создана хорошая база, скоро там появится бассейн», — добавил Брынцалов.

Еще один новый закон освободил участников СВО от уплаты транспортного налога.

Каждое время приносит свои вызовы и сложности. Сейчас в истории России наступил период, когда жители не просто сплотились, а стали настоящей семьей, отметил на премии «Мы рядом» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он вручил награды тем, чьи мужество, сила, героизм не знали границ при совершении поступков, достойных наград.

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