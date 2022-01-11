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    11 января 2022, 11:54

    Поддержка сирот и пенсионеров станет одним из приоритетов Мособлдумы в 2022 году

    Брынцалов рассказал о приоритетах Мособлдумы в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Мособлдума приняла план работы на первый квартал нового года. В него вошло около 80 пунктов. По словам председателя Игоря Брынцалова, приоритетом станет помощь пенсионерам и сиротам.

    Поддержка сирот и пенсионеров станет одним из приоритетов Мособлдумы в 2022 году | Изображение 1

    Первое в этом году заседание Мособлдумы состоится 13 января. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте регионального парламента.

    Традиционно наш приоритет — социальная политика, а именно поддержка пенсионеров, детей-сирот

    Игорь Брынцалов.

    Он добавил, что на заседании поднимут вопросы о поддержке участников долевого строительства, развитии инициативного бюджетирования и не только.

    Вместе с тем депутаты рассмотрят законы, связанные с работой комиссий по делам несовершеннолетних и благоустройством.

    Ранее Подмосковье назвали лидером по устройству сирот в семьи. Уходящий год стал последним, когда здесь работали детские дома. Их не осталось, ведь ребята обрели приемных родителей.