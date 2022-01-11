Поддержка сирот и пенсионеров станет одним из приоритетов Мособлдумы в 2022 году

Мособлдума приняла план работы на первый квартал нового года. В него вошло около 80 пунктов. По словам председателя Игоря Брынцалова, приоритетом станет помощь пенсионерам и сиротам.

Первое в этом году заседание Мособлдумы состоится 13 января. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте регионального парламента.

Традиционно наш приоритет — социальная политика, а именно поддержка пенсионеров, детей-сирот Игорь Брынцалов.

Он добавил, что на заседании поднимут вопросы о поддержке участников долевого строительства, развитии инициативного бюджетирования и не только.

Вместе с тем депутаты рассмотрят законы, связанные с работой комиссий по делам несовершеннолетних и благоустройством.

Ранее Подмосковье назвали лидером по устройству сирот в семьи. Уходящий год стал последним, когда здесь работали детские дома. Их не осталось, ведь ребята обрели приемных родителей.