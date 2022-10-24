Поддержка семей мобилизованных в Подмосковье должна быть проактивной — Швелидзе | 360°

24 октября 2022, 14:02
Поддержка семей мобилизованных в Подмосковье должна быть проактивной — Швелидзе
Министр Швелидзе: поддержка семей мобилизованных должна быть проактивной
В обеспечении поддержкой семей мобилизованных очень важно организовывать помощь проактивно, заявила глава Министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. Она пояснила, что этой работе должны уделять особое внимание и депутаты.
«Также я хочу еще раз сделать акцент, чтобы наши депутаты работали проактивно. Каждый округ — Сергиев Посад или Одинцово — имеет список тех, кто ушел [служить] с их территории», — подчеркнула она на заседании правительства региона.
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Швелидзе отметила, что обращаться в Центры поддержки семей мобилизованных можно в разных форматах. Можно делать это очно, можно по другим каналам связи. Контакт налажен и поддерживается.
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«Поэтому именно проактивный звонок, общение и решение разных деликатных вопросов, которые в нашей жизни происходят каждый день, мы должны решить все. Они очень разные», — отметила министр.
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