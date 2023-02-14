Подмосковье 14 февраля 2023, 14:34 Поддержка самозанятых и молодых ученых. Как Подмосковье привлекает перспективных и талантливых?

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Самозанятых в Подмосковье стало еще больше, «Лыжня России» в Химках собрала 15 тысяч человек, а молодых ученых продолжают привлекать для работы в регионе. Об этом в эфире «Область перемен» рассказали председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов, начальник организационного Управления министерства физической культуры и спорта региона Денис Салтыков и председатель Совета молодых ученых и специалистов Дарья Ветошкина.

Еще больше самозанятых

Число самозанятых в Подмосковье превысило 400 тысяч. Специальный налоговый режим ввели в регионе четыре года назад, и он стал популярным среди жителей. Он заработал в четырех регионах, а затем распространился по всех стране.

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«Если говорить про Подмосковье, количество самозанятых там постоянно росло. В 2019–2020 годах их было чуть больше 73 тысяч человек. А уже в январе 2021 их количество выросло до 165 тысяч. В 2023 год мы вошли с цифрой 490 тысяч», — сказал Тарас Ефимов.

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Стать самозанятыми желающие могут в разных сферах, и их перечень постоянно расширяется.

Спорт в массы

Старты фестиваля «Лыжня России» прошли в Подмосковье. В них приняли участие 15 тысяч любителей спорта. Центральным событием стало мероприятие в Химках, которое прошло 11 февраля.

«Подготовка к лыжне началась еще в декабре. Регистрацию открыли после новогодних праздников, с 6 по 10 февраля мы всем участникам выдавали традиционные шапочки и стартовые номера», — рассказал Денис Салтыков.

«Лыжня России» проводится с 1982 года и с каждым годом набирает все большую популярность. Для участия нужно иметь медицинский допуск, страховку и быть старше девяти лет.

Поддержка молодых ученых

Молодые ученые и специалисты получают поддержку в Подмосковье. Ежегодно для них проводят конкурс на премию губернатора. В прошлом году в нем победили 15 человек. Такие меры помогают привлекать в регион молодых талантов — здесь они могут успешно развиваться и комфортно жить.

Кроме того, обновился состав совета молодых ученых и специалистов — в него пошли представители Мининвеста. Такие изменения проводят каждый три года, рассказала Дарья Ветошкина.

«Каждые три года состав совета обновляется, это обычное дело. Некоторые просто перестали быть молодыми учеными и формально не могут продолжать свою работу в составе совета. В этом году совет расширился, нас было 17, а стало 22, появились представители Жуковского, Раменского», — объяснила она.

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