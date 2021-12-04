Поддержка людей и перемены к лучшему. Брынцалов рассказал о целях партии «Единая Россия»

Приоритетная цель политической работы в России — это интерес к людям, к их потребностям и запросам, нацеленность на перемены к лучшему в российском обществе. Именно такую задачу для партии «Единая Россия» поставил президент России Владимир Путин. Он обозначил приоритеты единороссов на 20-м, юбилейном съезде партии.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов сказал, что за 20 лет работы его однопартийцам действительно многое удалось. За инициативами, которые были озвучены публично, действительно стоят реальные дела. Это построенные школы и поликлиники, спортивные комплексы и меры по поддержке старшего поколения.

«Но наши приоритеты остаются прежними — это внимание к людям, к их запросам, чтобы перемены стали ощутимы для каждого человека», — прокомментировал Брынцалов.

В Московской области в рамках предвыборной кампании в этом году обнародовали более 780 предложений. Секретарь отметил, что все вопросы, которые оказались самыми важными и чувствительными, уже отражены в проекте бюджета.

«По реализации наказов у нас созданы программные комиссии по 9 направлениям, разработаны дорожные карты, чтобы ни одна инициатива не осталась без внимания», — сказал Игорь Брынцалов.

Брынцалов добавил, что о том, как реализуются планы, «Единая Россия» будет отчитываться ежегодно. Таким образом удастся понять, на каком этапе находится решение той или иной проблемы.

«Бюджетные средства будут эффективно израсходованы, строго по назначению — за этим мы, как и прежде, будем следить. Результаты такого контроля будут отражены в отчетах об исполнении программы», — отметил Игорь Брынцалов.