Поддержка детей и новые возможности. В школе №1 в Тучкове начал работать попечительский совет

Попечительский совет начал работать в школе № 1 в поселке Тучково. Новый орган управления поддержит малообеспеченные семьи и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В состав совета вошли члены педагогического совета и родители. Руководители промышленных предприятий учредят приз для учителя и ученика года, а также закупят инвентарь для лыжной базы. На первом заседании председателем совета выбрали главу Рузского городского округа Николая Пархоменко.

«Попечительский совет будет принимать непосредственное участие в развитии учебного заведения, будет выбирать его основные пути направления. Будет решать и какие-то финансовые вопросы, поддерживать начинания учителей, учеников», — рассказал он.

По словам директора школы Елены Вишняковой, благодаря появлению попечительского совета у образовательного учреждения появится больше вариантов для реализации новых идей и проектов.

«Они нас будут поддерживать и соответственно выходить уже на другой статус образовательного и воспитательного процесса», — отметила она.

Попечительский совет не только помогает расширять материальные возможности. Например, Московский политехнический университет организует в школе мастер-классы. Члены совета также организуют досуг, спортивные и культурные мероприятия, участие в акциях. План работы уже составлен до конца года.