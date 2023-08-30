Подмосковье 30 августа 2023, 08:00 «Поддержка близкого человека». Зампред Стригункова — о партнерских родах в Подмосковье Зампред Стригункова: 25% женщин в Подмосковье выбирают партнерские роды Пресс-служба Минздрава МО

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В перинатальных центрах и родильных домах Московской области практикуют все виды родов — мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, каждая четвертая беременная женщина в регионе выбирает процесс рождения ребенка в сопровождении родственника.

«Беременность — особенный период в жизни женщины и для многих в момент родов крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В Подмосковье каждая четвертая женщина выбирает партнерские роды — порядка 25% от всех родов в Подмосковье. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», — отметила зампред.

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Также в Минздраве Подмосковья добавили, что в регионе работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье», где операторы готовы рассказать о способах получения набора для новорожденного и записать на прием к нужному специалисту. Получить консультацию можно по телефону 8-800-550-30-03 или на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душем.

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