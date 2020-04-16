Поддержка бизнеса в Подмосковье: какая программа уже работает

Все новые способы поддержки бизнеса разрабатывают в Подмосковье. В них особенно нуждаются сферы, больше всего пострадавшие в условиях пандемии COVID-19. Так, помочь предпринимателям региона — одна из основных задач правительства сегодня.

Сейчас уже расширена программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. В ней участвуют сразу 99 российских банков, которые выдают кредиты по сниженной ставке до 8,5%. Получить их также смогут микропредприятия в сфере торговли, занимающиеся реализацией подакцизных товаров. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов во время видеоконференции с представителями бизнеса.

Он добавил, что малому и среднему бизнесу предоставили до 1 октября отсрочку платежей по основному долгу на шесть месяцев.

На такой же срок предусмотрели кредитные каникулы. Это мера, которая поможет поддержать предпринимателей, столкнувшихся с резким падением доходов — ниже 30%. Им уменьшат размер платежа по кредиту на полгода.

А в подмосковном Фонде микрофинансирования помогут такими способами:

• реструктуризация ранее выданных микрозаймов до 30 сентября;

• микрозаймы под ставку 6% годовых;

• льготные микрозаймы в сумме пять миллионов рублей на три года с погашением в конце срока для производства товаров или услуг, используемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В подмосковном Фонде развития промышленности предусмотрели льготные займы от 20 до 150 миллионов рублей и от 1 до 5%.

Субсидии предпринимателям

Сегодня подмосковным бизнесменам выдают субсидии на:



• частичную компенсацию затрат на покупку оборудования — до 50% затрат, но не более 10 миллионов рублей, а для производства защитных масок — до 80%, но не более 30 миллионов рублей;

• частично компенсируют затраты на социальное обслуживание жителей, здравоохранение, проведение занятий в детских секциях.

Самые пострадавшие сферы

Наиболее пострадавшими из-за пандемии сферами признали:

• аэропорты и автоперевозки;

• культуру, спорт и развлечения;

• туризм и гостиничный бизнес;

• общественное питание;

• дополнительное образование;

• выставки и конференции;

• бытовые услуги (салоны красоты, химчистки, ремонт и другое).

На прошлой неделе с предпринимателями встречался губернатор Андрей Воробьев — тоже в режиме видеоконференции. Он призвал бизнес сразу сообщать о проблемах, с которыми он сталкивается, — в Подмосковье работает горячая линия 0150.

«Когда сложная ситуация в разных сферах, важно не искать причины, а все-таки находить способы, поэтому все наши структуры мобилизованы. Всем для нас является житель, а экономика и предприятия для нас являются почти всем», — подчеркнул губернатор.