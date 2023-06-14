Подмосковье 14 июня 2023, 12:00 Поддержка аграриев и цифровизация процессов. Гендиректор «Росагролизинга» — о развитии АПК в Подмосковье Гендиректор «Росагролизинга» Косов: в Подмосковье активно развивается АПК Телеканал «360»

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Гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов на полях Петербургского международного экономического форума рассказал «360» о тенденциях развития агропромышленного комплекса в Московской области. По его словам, АПК в Подмосковье активно развивается. Очередное соглашение с регионом, которое подпишут в ходе ПМЭФ, станет импульсом для дальнейшего совершенствования работы в этой сфере.

«Наша основная цель и задача — это технологическая модернизация АПК. Мы подписываем соглашения с Московской областью, взаимодействуем с 2002 года. Порядка 15 миллиардов рублей инвестиций уже, и мы надеемся, что новое соглашение станет новым импульсом для отношений», — подчеркнул собеседник канала.

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Косов добавил, что подмосковный рынок — один из лидирующих в стране по производству агропромышленных культур. В прошлом году регион также занял второе место по объему приобретенной аграрной техники. Его компания прежде всего продвигает отечественную технику (99% — из России и Белоруссии), причем так было и до ухода западных компаний с рынка. По прогнозам бизнесмена, объем импортной техники в стране будет уменьшаться и дальше, однако в России уже активно развивается производство комплектующих.

«Сроки поставки техники не увеличились. Были сложности в том году, но сейчас работает все как часы. Два примера: Россельмаш и Кировский тракторный завод. Они производят технику сумасшедшими темпами», — заметил Павел Косов.

Главная задача компаний в сфере АПК — поддержать аграриев, которые «по сути, дают хлеб», сделать их работу удобной, лизинг — комфортным, проводить цифровизацию процессов. Уже сейчас сельхозпроизводители могут купить необходимую технику в маркетплейсе, и ее доставят прямо в поле.