Подмосковье 03 августа 2023, 19:41 «Поддерживаем тех, кто работает в Подмосковье». Воробьев — о вручении жилищных сертификатов областным медикам Губернатор Воробьев: еще 31 жилищный сертификат вручили врачам Подмосковья Telegram

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Еще 31 жилищный сертификат вручили медикам Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Всего в этом году в регионе планируют выдать 296 документов по программе «Социальная ипотека».

«Мы продолжаем привлекать в регион медиков и поддерживаем тех, кто работает в Подмосковье. Для этого у нас есть ряд программ — „Социальная ипотека“, компенсация аренды жилья, премии лучшим специалистам, надбавки, „Земля врачам“, „Приведи друга“, „Земский доктор/фельдшер“», — отметил глава региона.

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Среди обладателей сертификатов Воробьев отметил акушера-гинеколога Одинцовской больницы Людмилу Голованову, педиатра из Подольска Екатерину Синкевич, доктора люберецкого медучреждения с 30-летним стажем Николая Дыбу и врача-эндоскописта Королевской ЦКБ Сергея Глотова. Губернатор подчеркнул, что у приехавших из других регионов специалистов появилась возможность обрести собственное жилье в Подмосковье.

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