Подмосковье 01 мая 2023, 09:51 Поддержать может каждый. Трехлетнему мальчику с СМА из Видного нужна наша помощь

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Никите из Видного три года. Он страдает от спинально-мышечной атрофии — такой диагноз ему поставили спустя месяц после рождения.

Утро Никиты начинается с аспиратора, который помогает ему свободно дышать. Процедуру нужно проводить каждые 10-15 минут. Мама мальчика Евгений Егорова рассказала, что семья уже привыкла к трудностям и старается сделать все, чтобы их сын мог жить счастливо и долго.

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«Тяжело, но как бы все стадии в психологическом плане мы уже прошли и, в принципе, приспособились к такой жизни и сейчас только движемся вперед, стараемся восстанавливать все свои навыки», — поделилась она.

Восстановить здоровье мальчику помогают регулярные занятия и лечение. Благодаря им Никита уже может позвать маму и папу, попрощаться и поздороваться, а также — передвигаться на коляске.

При помощи специального оборудования мальчик может простоять на ногах целый час, а раньше он с трудом разгибал руку и все время лежал на боку. Его способность двигаться сегодня — это заслуга родителей и регулярной реабилитации, которая стоит больших денег.

«Он должен работать с логопедом, занятия ЛФК делать, логомассаж у него, ему нужен. И вот мы каждый день, каждую неделю ездим в Москву, в реабилитационный центр. Собственно говоря, занимаемся. Это занимает немало средств, времени. Поэтому нужна помощь», — рассказал папа мальчика Андрей Егоров.

Помочь ребенку может любой неравнодушный. Для этого нужно отправить СМС на номер 3434 со словами «Маяки 100», где число — любая сумма пожертвования.

Сейчас мальчик живет на лекарствах, которые не дают заболеванию развиваться. Никита мечтает о полноценной жизни, которая возможна только при дорогостоящей терапии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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