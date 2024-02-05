Подмосковье 05 февраля 2024, 14:40 Поддержанный экспорт в Подмосковье превысил 90 миллионов долларов в 2023 году Мининвест

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Поддержанный экспорт Московской области составил 93 миллиона долларов США по итогам 2023 года. Это стало возможным благодаря Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности региона. За 12 месяцев он помог подмосковным предприятиям экспортировать продукцию в 41 страну.

«Существующий арсенал мер поддержки региональных экспортеров помогает им наладить контакты с потенциальными партнерами, представить свою продукцию, преодолеть экспортные барьеры и разрешить сложности с оформлением необходимых документов», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, в 2023 году контракты заключили 143 подмосковные компании. Помимо этого, подмосковные экспортеры участвовали в международных выставках. Самой масштабной стала GULFOOD-2023 — крупнейшая выставка продуктов питания в Дубае. Ее участниками стали сразу 20 компаний из Подмосковья, 14 из которых заключили 46 экспортных контрактов на общую сумму 4,7 миллиона долларов США.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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