Сотни жителей Солнечногорска поддержали сбор гумпомощи детям из Донбасса

Жители Солнечногорска подключились к сбору гуманитарной помощи для детей из Донбасса. Это цель новой акции «Доброе дело».

В школах Подмосковья открыли пункты приема гуманитарной помощи. Например, гимназию № 6 в Солнечногорске за субботу посетили десятки человек.

Там принимать помощь будут еще минимум неделю. Участники благотворительной акции — школьники, их родители, педагоги. Они собирают канцтовары, рисунки, средства гигиены, воду и не только.

Пункты сбора открыли уже во всех школах городского округа Солнечногорск. Они работают с 9:00 до 18:00 по будням, а на выходных по сокращенному графику.

Только за субботу собрать удалось свыше тонны продуктов и вещей.

«Мы принимаем все по списку: и продукты, и бытовую технику, и средства гигиены», — рассказала директор гимназии № 6 в Солнечногорске Наталья Мадатова.

Аналогичная акция прошла и в торговом центре «Солнечный». В фудкорте развернулась благотворительная ярмарка местных мастеров.

Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ЛДНР. На этой неделе семьи примут под опеку первых детей Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.