Управление домами усовершенствуют в Подмосковье. Теперь инициировать собрания собственников смогут лишь жители, зарегистрированные в ЕСИА. С этим предложением Андрей Воробьев обращался к президенту.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, инициативу региона по совершенствованию законодательства поддержали в Госдуме.

Депутаты приняли изменения в Жилищный кодекс России. Теперь проводить собрания собственников квартир смогут лишь жильцы, зарегистрированные в системе ЕСИА.

Также им потребуется прикреплять в электронную систему протоколы собраний.

Это очень важный и первый, но не последний шаг на пути к решению извечной проблемы — подделки недобросовестными собственниками левых протоколов собраний по смене УК, что систематически приводило к хаосу Евгений Хромушин.

В результате, например, жители получали двойные платежки, а качество управления домами было низким.

«Изменения в Жилищный кодекс позволят быстро определять правоохранительным органам лжеинициаторов собраний», — объяснил Хромушин.

Он подытожил, что эта мера позволит привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

Поправки требуют, чтобы инициаторы встреч собственников размещали уведомления о проведении собраний и их итогах в информационной системе ГИС ЖКХ и региональных системах не позднее 10 дней.