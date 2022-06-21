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    21 июня 2022, 16:30

    Борьба с двойными платежками. Подделку протоколов собраний жильцов пресекут в Подмосковье

    Подмосковье пресечет подделку протоколов собраний собственников жилья

    Анастасия Аброськина

    Управление домами усовершенствуют в Подмосковье. Теперь инициировать собрания собственников смогут лишь жители, зарегистрированные в ЕСИА. С этим предложением Андрей Воробьев обращался к президенту.

    Борьба с двойными платежками. Подделку протоколов собраний жильцов пресекут в Подмосковье | Изображение 1

    По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, инициативу региона по совершенствованию законодательства поддержали в Госдуме.

    Депутаты приняли изменения в Жилищный кодекс России. Теперь проводить собрания собственников квартир смогут лишь жильцы, зарегистрированные в системе ЕСИА.

    Также им потребуется прикреплять в электронную систему протоколы собраний.

    Это очень важный и первый, но не последний шаг на пути к решению извечной проблемы — подделки недобросовестными собственниками левых протоколов собраний по смене УК, что систематически приводило к хаосу

    Евгений Хромушин.

    В результате, например, жители получали двойные платежки, а качество управления домами было низким.

    «Изменения в Жилищный кодекс позволят быстро определять правоохранительным органам лжеинициаторов собраний», — объяснил Хромушин.

    Он подытожил, что эта мера позволит привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

    Поправки требуют, чтобы инициаторы встреч собственников размещали уведомления о проведении собраний и их итогах в информационной системе ГИС ЖКХ и региональных системах не позднее 10 дней.