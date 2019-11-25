Подбор роддома, запись к врачу. Единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» ответит на вопросы молодых родителей

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали около восьми тысяч звонков с сентября по ноябрь. Основная часть вопросов поступает от будущих родителей, которым необходима помощь с подбором роддома, перинатального центра или тем, кто просит соединить с конкретным учреждением родовспоможения.

В кол-центр проекта «Стань мамой в Подмосковье» обращаются жители не только Подмосковья, но и других регионов России.

«Региональный кол-центр проекта „Стань мамой в Подмосковье“ призван дать ответы на многие вопросы будущих родителей, которые выбирают для такого важного события — появления малыша на свет — Московскую область. Специалисты готовы рассказать не только о перинатальных центрах, которые работают в регионе, но и о реализуемых мерах поддержки — подарочном наборе, денежной выплате, комплексной услуге, а также записать к врачу», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Источник фото: телеканал «360»

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Лазарева добавила, что каждый месяц операторы обрабатывают порядка трех тысяч звонков. Позвонив с 8 утра до 8 вечера по бесплатному номеру 8-800-550-30-03, будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области. Операторы кол-центра подробно расскажут о необходимых документах и комплексной услуге, а также помогут записаться на прием к специалисту.

С 1 сентября 2019 года в области стартовал проект «Стань мамой в Подмосковье». Стоит отметить, что Московская область является единственным регионом в России, который предусматривает альтернативность. Каждый родившийся в Московской области ребенок получает в подарок набор необходимых в первый год жизни вещей либо денежный эквивалент подарка в размере 20 тысяч рублей. Такая альтернатива подойдет, например, тем семьям, где уже осталось много вещей от других детей.

В набор «Я родился в Подмосковье» вошло 53 предмета. В нем есть молокоотсос, подогреватель детского питания, термометр, пеленки, полотенце-уголок, шапочки, носочки и ползунки. Кроме того, в комплекте для младенцев находятся семь комбинезонов на разную погоду, боди, костюмы, присыпка, кремы против раздражения, шампунь, салфетки и многое другое. А для мам — лактационные вкладыши, подушка для кормлений, а также крем от растяжек. При рождении двух и более малышей подарки положены на каждого ребенка.

Также прямо в роддоме или перинатальном центре Московской области мама может оформить все необходимые для ребенка документы. Сразу можно получить свидетельство о рождении, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, прикрепить ребенка к поликлинике и детскому саду, а также получить документы на получение материнского капитала.