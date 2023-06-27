Подмосковье 27 июня 2023, 11:25 Подбор педагогов в новую школу для 2,2 тысячи учеников начался в Одинцове

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Стартовал набор сотрудников в новую школу в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове. Здание на 2, 2 тысячи мест готово уже на 84%. Школа откроется к новому учебному году.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал строительство одной из самых больших школ Подмосковья. Сейчас рабочие занимаются отделкой спортивного и актового зала, монтируют оборудование в пищеблоке, а обставляют классы новой мебелью. Вскоре заасфальтируют двор и Бородинскую улицу от котельной до перекрестка. Чтобы успеть к сентябрю на объекте трудится более 500 человек.

Также ведется подбор преподавательского состава. На сегодняшний день уже набрано 60 сотрудников, из них 40 учителей. Всего планируется набрать 128 человек. Собеседования проходят дважды в неделю.

Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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