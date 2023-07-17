Подмосковье 17 июля 2023, 23:03 Подбившие вражескую технику герои СВО получили сертификаты на миллион рублей в Подмосковье

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Концерт для участников СВО, их близких и контрактников прошел в Балашихе в пункте отбора военнослужащих. На нем наградили бойцов, подбивших тяжелую вражескую бронетехнику. Они получили сертификаты на один миллион рублей.

Как рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья, на концерте выступили Денис Майданов, Ирина Дубцова, Николай Басков и другие артисты.

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Утвердить премию для российских военнослужащих предложил музыкальный продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев на Петербургском международном экономическом форуме. Денежные сертификаты вручили командиру с позывным «Потап», под чьим командованием бойцы смогли ликвидировать гаубицу американского производства, а также семье Владимира, погибшего в зоне СВО. Он находился в подбитом самолете, который выполнял боевую задачу по уничтожению колонны танков противника.

Для меня сегодня большая честь быть здесь с вами, сказать огромное спасибо за то, что вы делаете. Сегодня мы как никогда понимаем, как важен ваш профессиональный долг. И хотим поддержать не только песнями. У нас есть возможность сделать это финансово, с открытым сердцем, Николай Басков. Народный артист России

Также за уничтожение вражеской бронетехники наградили бойца с позывным «Маэстро».

«Если честно — это очень сильно мотивирует на дальнейшую работу, дает стимул. Мои сослуживцы рады, что я удостоился такой награды. Любой из них хотел бы оказаться на моем месте. И я уверен, что ребята будут стремиться к этому», — отметил он.

Еще одним получателем сертификата стал военный с позывным «Фома». Под его командованием была обнаружена и уничтожена американская гаубица польского производства. Он получил награду из рук заслуженного артиста России Дениса Майданова.

«Есть реальный фронт, где сейчас наши ребята, которые выполняют свой долг. А мы — культурный фронт — это творческие люди, которые встали и сказали — мы со своей Родиной. Они ездят по госпиталям, на фронт. Артист должен выступать не только в Кремлевских залах, он должен быть там — где по-настоящему нужен», — отметил артист.

На концерте также присутствовали контрактники и те, кто только готовится отправиться на передовую.

Центр отбора военнослужащих по контракту заработал в Балашихе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в апреле. За это время туда прибыли около трех тысяч добровольцев.

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