Подмосковные дачники смогут подать заявку на вакцинацию от коронавируса в СНТ онлайн

Дачники Московской области теперь могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса в СНТ онлайн. Данные всех желающих может передать председатель товарищества. После отправки заявки ему позвонят из медицинского учреждения и скажут, когда в СНТ приедет мобильный пункт. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Онлайн-заявки на вакцинацию в садовых товариществах стали принимать в Подмосковье. Все желающие могут передать свои данные председателю, а тот направит их в специальный раздел на сайте по профилактике коронавируса Минздрава Московской области.

Когда заявку обработают, с представителем товарищества свяжутся из медицинского учреждения и расскажут, когда приедет мобильный пункт.

«В Подмосковье начался сезон дачного отдыха — на свои участки приезжают не только жители области, но и гости из других регионов. Преимущественно это люди старшего возраста, которым в первую очередь важно защититься от COVID-19. Для их удобства мы проводим выезды мобильных пунктов в садовые и дачные товарищества. Теперь организовать выезд бригады врачей в свое СНТ можно фактически в один клик — достаточно оставить заявку на сайте», — уточнила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Привиться от коронавируса могут все жители старше 18 лет. Все пациенты пройдут осмотр терапевта перед вакцинацией. При себе нужно иметь только паспорт и полис ОМС.