Подмосковье 04 февраля 2023, 23:35 Подарок в память о доме. Дети из Павловского Посада изготовили жетоны для бойцов СВО Изготовленные детьми из Павловского Посада жетоны отправят бойцам СВО Публичное достояние

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Жетоны с пожеланиями для участников специальной военной операции сделали под руководством волонтеров дети из Павловского Посада. Ребята постарше написали памятные слова для военных при помощи выжигателя, а младшие использовали маркеры.

В работе принимали участие воспитанники Центра помощи семье и детям «Богородский». Сотрудница организации Елена Камушкина рассказала, что ее подопечные очень хорошо понимаю, как это важно получить слова поддержки в сложных условиях.

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«Дети делятся теплом с бойцами не впервые. В прошлый раз они делали талисманы и обереги, вкладывая в них частичку души. Я лично не раз общалась с ребятами из-за ленточки и все как один уверяют, это самое дорогое, что может прийти с большой земли», — заявила сотрудница центра.

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Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мария Травникова рассказала, что в понедельник, 30 января, провела встречу с военным, который вернулся из зоны проведения спецоперации, чтобы повидаться с семьей.

«Мы спросили, чем мы можем помочь с ребятами? Какая нужна помощь и поддержка? Он сказал, что самое ценное, когда вы пишете нам письма. Мы ощущаем, что и мы не одни, а нас поддерживают земляки и родственники», — поделились Травникова.

Все жетоны, талисманы с написанными детским почерком пожелания отправятся к бойцам, которые находятся в зоне спецоперации. Подарок хоть и маленький, но показывает, что каждого военного ждут дома.