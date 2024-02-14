Подмосковье 14 февраля 2024, 14:52 Подарочные наборы к юбилею вручили 600 жителям Волоколамска, Лотошина и Шаховской в 2023 году Министерство социального развития Подмосковья

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Поздравления от губернатора и подарочный набор с предметами народных художественных промыслов получили в прошлом году все юбиляры Подмосковья. Среди них — 600 жителей Волоколамска, Шаховской и поселка Лотошино.

В 2023 году подарки к круглым датам получили 270 жителей Волоколамского городского округа, 120 юбиляров из округа Лотошино и 210 именинников из Шаховской.

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В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что подарочный набор получают юбиляры, начиная с 80 лет. Обращаться за услугой не нужно, данные поступают автоматически. Но если по каким-то причинам сведения о юбиляре отсутствуют, заявление можно подать через портал госуслуг.

В 2024 году юбилярам в Подмосковье вручают жостовкий поднос. На 90-летие и более поздние юбилеи для женщин предусмотрели павлово-посадский шерстяной платок, а для мужчин — плед.

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