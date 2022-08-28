Подарки вручили активным жителям Лосино-Петровского за помощь в благоустройстве округа

В Лосино-Петровском городском округе прошли праздники День поселка Биокомбината и День поселка Свердловский.

На площадках перед домами культуры для жителей поселка работали аттракционы, батуты, для детей организовали самые разные конкурсы.

Во время официальной части праздника глава округа вручил подарки и благодарственные письма жителям, участвующим в благоустройстве и решении социальных вопросов. Также на торжестве чествовали лучших тружеников.

«Самое главное богатство нашего городского округа — это люди. Честь им и хвала за то, что они чтят традиции, сохраняют и приумножают. Праздник поселка — это праздник для тех, кто здесь родился, вырос, связывает свою жизнь настоящую, будущую с нашим городским округом», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

На праздничных площадках также была организована торговля и выставка работ народных умельцев. Кроме того, на празднике звучало много музыки и песен. Торжества в поселках продолжались до самого вечера.