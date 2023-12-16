Эксклюзив 16 декабря 2023, 21:39 Подарки от губернатора Подмосковья Воробьева получат участники СВО на передовой

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На передовую в зону СВО из Подмосковья в преддверии Нового года доставят пять тонн товаров. Подарки к празднику также получат проходящие реабилитацию в регионе инвалиды и участники спецоперации.

Около тысячи подарков от команды губернатора получат более 300 человек в реабилитационном центре «Ясенки», свыше 600 многодетных семей военных и 79 семей с детьми-инвалидами.

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Волонтеры команды губернатора раскладывали товары в подарочные упаковки, им в этом помогал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. Подарки для военнослужащих собрали в рамках акции «Доброе дело».

Ранее в Подмосковье стартовала акция «Новогодний марафон добра». В ее рамках волонтеры МосОблЕИРЦ собрали деньги, игрушки и сладости для ребят в детских домах и реабилитационных центрах.