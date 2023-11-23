23 ноября 2023, 14:22
Подарки на юбилей получили 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет в этом году
Свыше 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки к юбилею с начала года. В честь праздника им вручают жостовский поднос — один из символов региона.
Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получить подарок можно проактивно. Подавать заявления нужно только тем, кто переехал в регион недавно.
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«Юбилярам вручают жостовский поднос — один из главных символов народного промысла в нашем регионе, который сохраняет вековые традиции и абсолютно ручной труд», — отметила Людмила Болатаева.
Подарок вручают по согласованному адресу в день рождения. Тем, кто достиг 100-летия также выплачивают пять тысяч рублей.
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