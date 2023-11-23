Подмосковье 23 ноября 2023, 14:22 Подарки на юбилей получили 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет в этом году Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Свыше 50 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки к юбилею с начала года. В честь праздника им вручают жостовский поднос — один из символов региона.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получить подарок можно проактивно. Подавать заявления нужно только тем, кто переехал в регион недавно.

Реклама

«Юбилярам вручают жостовский поднос — один из главных символов народного промысла в нашем регионе, который сохраняет вековые традиции и абсолютно ручной труд», — отметила Людмила Болатаева.

Подарок вручают по согласованному адресу в день рождения. Тем, кто достиг 100-летия также выплачивают пять тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».