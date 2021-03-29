«Подарите собакам дом!» Семилетний житель Подмосковья и Татарка FM призвали брать питомцев из приютов

«Возьмите собаку из приюта» — с таким призывом блогер Татарка FM и 7-летний мальчик из Подмосковья обращаются к людям. Максим рисует объявления и расклеивает их по подъездам. И, конечно, сам мечтает о собаке. А блогер Лилия Абрамова решила его поддержать.

Максиму всего семь лет, но он уже делает добрые дела. Помогает приютам для собак — кормит, убирает вольеры. А также рисует необычные объявления, в которых просит людей забирать собак из приютов.

«Ребенок хочет, чтобы собаки не были бездомными, для того, чтобы они нашли хозяев — он расклеивает объявления», — делится мама Максима Екатерина Албул.

Источник фото: телеканал «360»

Максим, конечно, и сам мечтает о собаке. Ведь он уже совсем взрослый и ответственный — в этом году пойдет в школу. Недавно они с мамой переехали в свою собственную квартиру из съемной. Поэтому теперь такая возможность есть.

Блогер Татарка FM — Лилия Абрамова — просто не могла остаться в стороне. Увидела волшебные объявления, связалась с автором и предложила свою помощь. А вдруг среди ее подписчиков найдутся люди, которые мечтают о собаке? Кстати, помочь приюту «Гвардия» в Дивове Сергиево-Посадского округа или выбрать себе там питомца может любой желающий — вся информация есть в официальном инстаграме организации.

А Максим тем временем уже почти определился с выбором — мальчику и его маме очень понравился один щенок из приюта. Но они решили еще подумать, ведь это очень ответственный шаг. Пока Максим будет приезжать сюда и учиться ухаживать за собаками — в приюте этому учат. Ну и, конечно, продолжит расклеивать объявления.