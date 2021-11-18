Подарить вторую жизнь старым вещам. «Мегабак» придет в Электросталь

В один контейнер старую мебель, в другой — покрышки. В Электростали готовится к открытию «Мегабак». Это проект Министерства ЖКХ Подмосковья.

Площадка устроена таким образом, что мусор здесь сразу сортируется. Каждый контейнер предназначен для разного вида отходов — пластик, картон, бумага, бытовая техника, резиновые покрышки. Начать в Электростали планируют с восьми фракций, в перспективе их будет 24. Но самое главное — все, что попадает в «Мегабак», получает вторую жизнь.

«Каждая фракция превратится в полезные инструменты быта. Например, сданные резиновые покрышки — в покрытие для детских игровых площадок, для будущих велодорожек. Пластиковые бутылки — в футболки, свитера и майки», — рассказал начальник управления ЖКХ городского округа Электросталь Григорий Грибанов.

Площадка будет работать каждый день, с 09:00 до 18:00. Сюда жители смогут привезти любой крупногабаритный мусор, который не должен попадать в обычные баки, — старые окна или даже спиленные деревья. Все пройдет процесс переработки. Вторую жизнь на площадке также получат одежда, игрушки и книги. На территории «Мегабака» откроется специальная комната. Сюда неравнодушные граждане смогут принести вещи, которыми сами уже не пользуются.

"В век электронных технологий [люди] все больше пользуются электронными книгами, но у многих дома сохранились книги настоящие, библиотеки целые. Кто-то их выбрасывает в макулатуру, но такое наследство просто в переработку отдавать нельзя. Есть много людей, которые хотели бы воспользоваться именно бумажными вариантами этих книг, поэтому такая возможность здесь будет предоставлена», — пояснила Ольга Печникова, первый замглавы администрации городского округа Электросталь.

Откроется «Мегабак» 30 ноября. Кроме приема отходов и модного сегодня буккроссинга, здесь также будут проходить экологические акции. А после новогодних праздников именно в «Мегабак» можно будет отнести новогоднюю ель.