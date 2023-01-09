Подмосковье 09 января 2023, 15:55 Жители Подмосковья смогут подать заявку на единое детское пособие

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Подать заявление на единое детское пособие жители Московской области могут во всех центрах «Мои Документы». Выплаты назначаются беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, доход которых ниже регионального прожиточного минимума на человека. Размер единого пособия составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе.

«Решение будет принято в течение 10 рабочих дней. Выплата назначается нуждающимся семьям на 12 месяцев. Потом нужно будет подавать новое заявление», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Она также отметила, что суммы начислений определяются индивидуально: оценивается доход и имущество семьи, а также занятость родителей. Кроме того, трудоспособные члены семьи должны иметь официальный заработок не менее 10 месяцев в году или уважительную причину его отсутствия.

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«Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка» объединяет четыре различных выплаты: пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, выплаты на детей до 3 лет, а также пособия на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Получить услугу «Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка» можно также онлайн на Едином портале госуслуг.

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