Подмосковье 30 июня 2023, 10:42 Подачу заявки на техосмотр тракторов и бульдозеров перевели в онлайн в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Владельцы самоходных машин и других видов техники теперь смогут подать заявление на техосмотр онлайн в Подмосковье. Такая услуга заработала на региональном портале.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, перевод услуги в цифровой формат позволит сократить временные затраты на подачу заявления и заполнение отдельных заявок на каждое транспортное средство.

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«Кроме того, даже не понадобится самостоятельно считать сумму сбора и госпошлины. Встроенный сервис подсчета автоматически сформирует единые платежные документы после заполнения онлайн-формы», — сказала она.

Самоходный машины — это тракторы, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и другая техника. Использование таких машин разрешается только после техосмотра.

«В 2022 году в Подмосковье было подано более 41 тысячи заявлений на техосмотр самоходной техники. В электронном виде услуга будет предоставляться быстрее: за 10 рабочих дней вместо 14», — добавила глава министерства.

Зарегистрировать самоходную технику жители могут онлайн на «Госуслугах» за 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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