Подмосковье 15 декабря 2023, 10:24 Подачу заявки на экспертизу строительных объектов упростили в Подмосковье Unsplash

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Подать заявку на экспертизу строительных объектов можно онлайн в Подмосковье. Для упрощения процедуры на региональных «Госуслугах» появились новые сервисы.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, теперь застройщики могут воспользоваться сервисами автозаполнения и автоопределения при оформлении документов.

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«Новые сервисы, которые подключили к услуге, автоматически вводят данные о стройке и определяют уникальный идентификационный номер объекта. Благодаря „цифре“ застройщик сможет сэкономить время на заполнении заявления, поскольку теперь не нужно печатать сведения вручную. Кроме того, оптимизация позволит снизить число отказов», — сказала она.

Положительное заключение госэкспертизы и инженерных изысканий нужды для проведения строительных работ, реконструкции и капремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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