Подачу воды в Балашихе восстановили

Директор МУП «Балашихинский водоканал» Николай Говричев сообщил «360», что с утра 20 ноября в диспетчерскую службы начали поступать многочисленные жалобы жителей и управляющих компаний на ненадлежащее качество холодной воды.

Лаборатория оперативно взяла анализ и выяснила, что поступает она из Восточной системы водоснабжения на водозаборный узел (ВЗУ) № 7, который снабжает питьевой водой Железнодорожный район.

«В 11:00 наши сотрудники остановили работу ВЗУ № 5, 6, 7, через которые вода поступает в микрорайоны Железнодорожный и Саввино городского округа Балашиха. Все резервуары для чистой воды были опустошены, все сети микрорайонов промыты. С 15:00 мы начали запускать ВЗУ. По состоянию на 21:00, все жители Балашихи обеспечены чистой питьевой водой. Аварийная ситуация устранена, лаборатория делает анализы каждый час, все нормально», — успокоил Николай Говричев.

Источник фото: ГУ МЧС Московской области

Он добавил, что соответствующие письма в адрес руководства Восточной системы написаны, ответ пока не поступил. Поэтому о причинах перебоев сказать пока ничего нельзя.

Питьевая вода, по данным подмосковного ГУ МЧС РФ, была испорчена дезинфицирующим средством.

«Сегодня при проведении аварийно-восстановительных работ по замене и промывке труб было использовано специальное дезинфицирующее средство. В результате чего, было допущено попадание средства в воду на Восточном водозаборе микрорайона Железнодорожный», — сообщила пресс-служба ведомства.