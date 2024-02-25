Подмосковье 25 февраля 2024, 17:04 Подачу воды в 10 домов в Красногорске возобновят к вечеру 25 февраля Источник фото: unsplash.com

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Жители десяти многоквартирных домов на улице Чайковского в Красногорске временно остались без воды из-за утечки на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Воду отключили в Красногорске на улице Чайковского, 12А, в 10 многоквартирных домах, Строительном проезде, 4, Железнодорожной улице, в домах 1, 2, 3, 4, 5, 6.

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«Сотрудники АО „Водоканал“ оперативно проводят необходимые ремонтные работы», — говорится в сообщении.

Работы планируется завершить к 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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