Подмосковье 14 января 2024, 20:15 Подачу водоснабжения восстановили после аварии на двух улицах в Мытищах Телеканал «360»

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Аварию на сетях водоснабжения устранили на 1-й и 2-й Институтской улицах в Мытищах. После комиссия из администрации округа провела обход и пообщалась с жильцами.

В состав проверяющей делегации вошли заместитель главы городского округа Мытищи по вопросам ЖКХ Иван Яськив, генеральный директор «Водоканал — Мытищи» Сергей Балякин и представители управляющих компаний. Они проверили наличие холодной и горячий воды в двух жилых домах на 1-й Институтской улице и в шести домах на 2-й Институтской улице.

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Подачу водоснабжения в домах полностью восстановили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии.

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