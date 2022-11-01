Подачу уведомлений о строительстве частного дома упростили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 10:24 Подачу уведомлений о строительстве частного дома упростили в Подмосковье Unsplash

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Государственную услугу по уведомлению о намерении построить частный дом улучшили на РПГУ. Жителям станет проще правильно заполнить форму заявления.

В электронную форму услуги «Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС» внедрили умную систему, которая помогает правильно заполнить заявление. Экспертный сервис сам проверит, правильно ли размещен объект на плане участка относительно его границ. Если заявитель хочет построить дом недопустимо близко к краям, то подать заявление у него не получится

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«Мы получаем обратную связь от жителей и на ее основе упрощаем сервисы на региональном портале. Также мы анализируем отказы в предоставлении услуг и в результате дорабатываем электронные формы», — объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Если житель Подмосковья собирается строить дом на своем участке, об этом он обязательно должен уведомить местную администрацию. Для этого нужно подать заявление: заполнить электронную форму и приложить документы. Документ о соответствии указанных параметров строительства дома поступит в личный кабинет.

Ранее жителям Подмосковья сообщили, что им больше не нужно приносить бумажные справки о здоровье ребенка в кружки и секции. Данные будут автоматически отображаться в электронной системе учреждения дополнительного образования. А уже с февраля 2023 года входить на портал госуслуг можно будет с помощью биометрии.