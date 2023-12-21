Подмосковье 21 декабря 2023, 14:06 Подачу уведомлений о планируемом сносе зданий упростили в Подмосковье Unsplash

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Онлайн-услугу по уведомлению о планируемом сносе оптимизировали в Подмосковье. Сроки ее предоставления сократили до четырех дней, а количество необходимых документов — до шести.

Помимо этого, при заполнении кадастрового номера земельного участка, можно получить все актуальные сведения об адресе сносимого объекта из Росреестра. Теперь сведения о наложенном на объект обременении поступят заявителю напрямую из федеральной службы.

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Напомним, что заявление можно подать на портале госуслуг. Сделать это может как застройщик, так и технический заказчик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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