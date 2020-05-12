Подачу тепла могут возобновить после окончания отопительного сезона в Подмосковье. Это сделают для комфорта жителей

В Подмосковье могут возобновить подачу тепла после завершения отопительного сезона. Это сделают, чтобы обеспечить жителей области комфортными условиями во время самоизоляции.

Также во внимание приняли и прогноз об ухудшении с 13 мая погодных условий. Ожидается длительное похолодание. Из-за этого муниципалитетам рекомендовано оперативно принять дополнительные меры, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

А поэтапное отключение отопления в Подмосковье началось 1 мая. Уже спустя неделю все органы местного самоуправления отчитались о завершении сезона. Это сделали в соответствии с постановлением правительства России, где сказано, что главы могут принять такое решение, если пять дней среднесуточная температура держится на уровне выше восьми градусов тепла.

Однако в случае снижения показателей позволено возобновить подачу отопления в домах жителей.

По словам министра энергетики, всем главам рекомендовали принять необходимые меры при наличии жалоб на нарушение температурного режима в домах и в срочном порядке запустить системы центрального отопления.