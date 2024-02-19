Подмосковье 19 февраля 2024, 17:52 Подачу тепла возобновили на Молодежной улице в Белоозерском после устранения аварии Unsplash

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Утром 19 февраля в Белоозерском на улице Молодежной начались работы по устранению технологического нарушения на тепловой сети. На этом фоне в некоторых домах отключили отопление и горячую воду.

По данным компании «Газпром теплоэнерго МО» работы на тепловой сети уже завершены. Подачу тепла и горячей воды в многоквартирные дома также возобновили. Ранее жителям сообщали, что нормативный срок устранения дефекта составляет 13 часов.

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