Подачу тепла в квартиры и на соцобъекты возобновили в Подмосковье

«В связи с неблагоприятным прогнозом Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области об ухудшении с 13 мая погодных условий (резкое и длительное похолодание до 0 градусов), а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Московской области и создания комфортных жилищных условий самоизоляции жителей муниципалитетам рекомендовано оперативно выполнить дополнительные мероприятия», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Котельным требуются сутки для запуска систем отопления, также необходимо некоторое время, чтобы наполнить систему. В случае жалоб на нарушение температурных режимов в помещениях энергетики будут в «ручном» режиме осуществлять в срочном порядке запуск систем центрального отопления в жилых домах и в действующих соцобъектах.

Всем службам даны поручения обеспечить устойчивую работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы, уточняется в релизе. Теплоснабжение будет прекращено, как только установится теплая погода.