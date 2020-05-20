    20 мая 2020, 19:55

    Подачу тепла в квартиры и на соцобъекты возобновили в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Екатерина Гурова, Ксения Чернухина

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры и возобновить работу централизованных систем отопления в связи с холодными погодными условиями. Тепло снова начало поступать в 100% жилого фонда во всех муниципалитетах области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнергетики Подмосковья.

    «В связи с неблагоприятным прогнозом Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области об ухудшении с 13 мая погодных условий (резкое и длительное похолодание до 0 градусов), а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Московской области и создания комфортных жилищных условий самоизоляции жителей муниципалитетам рекомендовано оперативно выполнить дополнительные мероприятия», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    Котельным требуются сутки для запуска систем отопления, также необходимо некоторое время, чтобы наполнить систему. В случае жалоб на нарушение температурных режимов в помещениях энергетики будут в «ручном» режиме осуществлять в срочном порядке запуск систем центрального отопления в жилых домах и в действующих соцобъектах.

    Всем службам даны поручения обеспечить устойчивую работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы, уточняется в релизе. Теплоснабжение будет прекращено, как только установится теплая погода.