Подмосковье 12 января 2024, 16:26 Подачу тепла в дома Яхромы восстановят к концу дня Министерство энергетики Московской области

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Утечка на тепловой сети в подвале котельной стала причиной отключения горячей воды и отопления в домах Яхромы. Министерство энергетики Подмосковья сообщило, что подачу ресурсов восстановят до конца дня.

Из-за коммунальной аварии без отопления временно остались 74 многоквартирных дома, а также пять детских садов, школа и интернат. Утечка произошла в котельной по адресу: Шлюзовой переулок, 6.

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Сейчас на объекте ведутся аварийно-восстановительные работы. Их выполняют специалисты МУП ДУ ЖКХ «Теплосервис».

Подачу отопления и горячей воды планируется возобновить до конца дня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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