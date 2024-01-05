Подмосковье 05 января 2024, 16:35 Подачу тепла и горячей воды восстановят в подольском микрорайоне Климовск к вечеру 5 января Unsplash

Читать 360tv в

Подачу тепла и горячего водоснабжения восстановят для жителей микрорайона Климовск в Подольске до вечера. Работы взял под личный контроль вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Всю ночь в котельной Климовского патронного завода, где произошла авария, посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. Сейчас специалисты продолжают устранять утечки в нескольких местах. Вместе с этим готовится к запуску второй дополнительный котел.

Реклама

Евгений Хромушин рассказал, что, как только получил информацию о проблеме, он собрал аварийные бригады практически со всего Подмосковья и организовал оперативный штаб для контроля ситуации.

«В течение ночи мы ликвидировали практически все протечки на территории завода, достаточно сложная сварка была. Сейчас заполняем систему и планируем в ближайшее время запустить котел», — сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что находится на месте и предпринимает всевозможные меры для скорейшего устранения аварии.

«Совместно с оперативным штабом останемся здесь до полной ликвидации аварии. Будем делать все возможное для скорейшего возобновления подачи тепла», — добавил Григорий Артамонов.

По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.

Ранее глава Подольска Артамонов сообщил, что работу котельной ЗАО «КСПЗ» восстановят в 21:00 5 января.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».