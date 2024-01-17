Подмосковье 17 января 2024, 12:15 Подачу холодной воды временно остановили в двух домах в Химках Unsplash

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Жители двух домов в Химках временно остались без холодной воды. Речь идет о зданиях № 11 и № 12 на улице Фрунзе.

Временная приостановка подачи холодной воды связана с утечкой на сети ХВС. Представители ОАО «Химкинский водоканал» проводят аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что вода вернется в квартиры к 16:30.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением.

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