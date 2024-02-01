Подмосковье 01 февраля 2024, 17:58 Подачу горячей воды восстановили на Красной и Ленинградской улицах в Солнечногорске Министерство энергетики Московской области

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Подачу горячей воды восстановили в 20 домах Солнечногорска. Ранее ее отключили из-за ремонта на котельной ГЭМЗ.

Как сообщили в подмосковном «Газпром теплоэнерго», на котельной провели ремонтные работы. В это время в домах на Ленинградской и Красной улицах прекратилась подача горячей воды. Сейчас ее полностью восстановили.

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«По информации ООО „Газпром теплоэнерго МО“ возобновлена подача ГВС потребителям от котельной ГЭМЗ. Компания приносит извинения за доставленные неудобства», — сказали в котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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