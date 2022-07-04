Подачу горячей воды и тепла и улучшили еще для 2 тысяч жителей Зарайска

Сети тепло- и водоснабжения отремонтировали еще в четырех населенных пунктах городского округа Зарайск. Это коснулось Летунова, Козловки, Новоселок и Масловского.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он рассказал, что капитальный ремонт завершился досрочно.

Данные сети обеспечивают теплом и горячим водоснабжением 15 социальных объектов Александр Самарин.

По его словам, это медицинские и учебные учреждения, клубы, детские сады, а также 40 многоквартирных домов, где живут не менее 1910 человек.

В работе использовали современные и высокотехнологичные материалы. Сети тепло- и водоснабжения отремонтировали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.