Подачу газа полностью восстановили после возгорания газопровода в Мытищах

Аварию на газопроводе вблизи деревни Беляниново полностью ликвидировали, газоснабжение в дома восстановили в полном объеме. Об этом сообщил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров в своем Instagram.

«Авария на газопроводе вблизи деревни Беляниново, где идет строительство дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка, ликвидирована. Газоснабжение восстановлено в полном объеме!», — написал он.

Повреждение газопровода произошло утром во вторник, 8 февраля. В Беляниново проводились несанкционированные земельные работы, которая выполняла сторонняя организация. На участке газопровода началось возгорание. В пресс-службе АО «Мособлгаз» отметили, что с самой компанией никто не согласовывал проведение работ.

Из-за аварии пришлось отключить от газа 120 домовладений в подмосковной деревне Погорелки. Пожар не нес угрозы для жизни и здоровья людей из соседних населенных пунктов. Никто не погиб и не пострадал.

Горение прекратилось утром в 09:03. В тушении принимали участие 29 человек и девять единиц техники. Кроме того, со стороны АО «Мособлгаз» были также задействованы шесть бригад филиала «Север».

В течение дня на поврежденном участке газопровода велись ремонтные работы. Как только они завершились, специалисты приступили к восстановлению снабжения домов газом.