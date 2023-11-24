24 ноября 2023, 19:07
Подачу электричества в ЖК «Мытищи Лайт» восстановили
Сотрудники аварийных служб восстановили работу четырех трансформаторных подстанций в жилом комплексе «Мытищи Лайт», где ночью 24 ноября пропал свет. Ранее они обнаружили поврежденный участок кабеля и заменили его.
В настоящее время управляющие компании ведут работы по запуску вводно-распределительных устройств. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.
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Отметим, что во время ремонтных работ подачу ресурсов в дома выполняли три резервных дизельных генератора. На месте работали две бригады, а также 13 сотрудников от управляющей компании.
Министерство энергетики Московской области
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