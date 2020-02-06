Подачу электричества в 19 домах Химок восстановили после аварии
Без электричества остался целый квартал. Из-за короткого замыкания случился небольшой пожар, сгорел трансформатор, также было повреждено другое оборудование и кабели.
Жители ЖК «Правый берег» весь день провели без света. Авария оставила без электричества не только этот жилой комплекс, но и как минимум 15 других жилых домов и детский сад.
«Я приехал, и электричества нет. Соответственно, не работают двери, не работает паркинг, отопления нет — потому что насосы не работают», — рассказал Игорь Фанков, житель ЖК «Правый берег».
Еще днем аварийные службы начали устранять проблему. Оперативно справиться удалось в детском саду — администрация города привезла туда генератор, так что дошкольники почти не ощутили последствий аварии.
«Администрацией были предприняты срочные меры по доставке генератора в детский садик, в течение часа там появилось электричество, вода и тепло», — отметил заместитель главы Химок Дмитрий Чистяков.
В 18:00 к передвижным электростанциям подключили насосы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения. Был определен и район повреждения падающего силового кабеля, начались работы по его восстановлению.
Сейчас все работы завершились. Идет пробный запуск электроэнергии, передвижные станции отключили.