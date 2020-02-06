    06 февраля 2020, 21:45

    Подачу электричества в 19 домах Химок восстановили после аварии

    Ирина Люлина, Ирина Карпова, Ольга Крылова

    В Химках из-за аварии без электричества остались 19 домов и детский сад. Жители просидели без света целый день. Сейчас подача электричества восстановлена, но в некоторых домах могут быть перебои.
    Подачу электричества в 19 домах Химок восстановили после аварии

    Без электричества остался целый квартал. Из-за короткого замыкания случился небольшой пожар, сгорел трансформатор, также было повреждено другое оборудование и кабели.

    Жители ЖК «Правый берег» весь день провели без света. Авария оставила без электричества не только этот жилой комплекс, но и как минимум 15 других жилых домов и детский сад.

    «Я приехал, и электричества нет. Соответственно, не работают двери, не работает паркинг, отопления нет — потому что насосы не работают», — рассказал Игорь Фанков, житель ЖК «Правый берег».

    Еще днем аварийные службы начали устранять проблему. Оперативно справиться удалось в детском саду — администрация города привезла туда генератор, так что дошкольники почти не ощутили последствий аварии.

    Подачу электричества в 19 домах Химок восстановили после аварии | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Администрацией были предприняты срочные меры по доставке генератора в детский садик, в течение часа там появилось электричество, вода и тепло», — отметил заместитель главы Химок Дмитрий Чистяков.

    В 18:00 к передвижным электростанциям подключили насосы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения. Был определен и район повреждения падающего силового кабеля, начались работы по его восстановлению.

    Сейчас все работы завершились. Идет пробный запуск электроэнергии, передвижные станции отключили.