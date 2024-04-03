Подмосковье 03 апреля 2024, 13:39 Подачу документов для социальной ипотеки запустили онлайн в Подмосковье Пресс-служба Минжилполитики МО

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Стать участником программы «Социальная ипотека» теперь можно онлайн. На портале госуслуг Подмосковья появился сервис электронной подачи документов, о чем сообщили в Минжилполитики региона.

В услуге «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» появилась опция электронной подачи документов. Чтобы претендовать на меру поддержки, нужно зайти на портал госуслуг Московской области и подать заявление. Цель обращения — «Прием электронных документов для получения социальной ипотеки».

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Мера поддержки доступна медикам, учителям и тренерам, ученым и другим ценным специалистам. Расходы на приобретение жилья берет на себя правительство Подмосковья, а обладатели сертификата выплачивают только банковские проценты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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