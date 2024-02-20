Подмосковье 20 февраля 2024, 10:27 Подача заявлений на ЕГЭ стала самой популярной госуслугой в Подмосковье на прошлой неделе Unsplash

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Самой популярной госуслугой на прошлой неделе стала подача заявлений на ЕГЭ. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

За неделю жители Подмосковья подали 20,9 тысячи заявлений на сдачу ЕГЭ. В число востребованных услуг также вошли выписка из домовой книги (20,8 тысячи заявок), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (10,1 тысячи), запись в кружки и секции (4,8 тысячи), признание граждан нуждающимися в соцобслуживании (3,4 тысячи).

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Сейчас на региональном портале можно воспользоваться 350 услугами для жителей и бизнеса. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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