Онлайн-подачу сведений о привитых сотрудниках внедрили в Подмосковье
Функцию для подачи сведений о работниках, сделавших прививку от коронавируса или имеющих антитела, ввели на «Госуслугах» Подмосковья. О вакцинации сотрудников, проводимой на предприятиях, необходимо отчитаться до 15 июля включительно.
Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.
В соответствии с постановлением губернатора работодатели должны предоставить сведения по вакцинации до 15 июля включительно
Чтобы отправить информацию, потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА. Инструкция по ее созданию для юрлиц доступна по этой ссылке, а для ИП — по этой.
Для предоставления сведений о привитых и переболевших сотрудниках компаний используют специальную форму. Ее можно скачать во время заполнения онлайн-заявления.
Поступившие сведения проверят в Минздраве Подмосковья. Работодатели могут получить консультацию на горячей линии о коронавирусе 122, а все подробности о сервисе доступны на региональном портале.