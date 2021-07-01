Онлайн-подачу сведений о привитых сотрудниках внедрили в Подмосковье

Функцию для подачи сведений о работниках, сделавших прививку от коронавируса или имеющих антитела, ввели на «Госуслугах» Подмосковья. О вакцинации сотрудников, проводимой на предприятиях, необходимо отчитаться до 15 июля включительно.

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Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

В соответствии с постановлением губернатора работодатели должны предоставить сведения по вакцинации до 15 июля включительно Максим Рымар.

Чтобы отправить информацию, потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА. Инструкция по ее созданию для юрлиц доступна по этой ссылке, а для ИП — по этой.

Для предоставления сведений о привитых и переболевших сотрудниках компаний используют специальную форму. Ее можно скачать во время заполнения онлайн-заявления.

Поступившие сведения проверят в Минздраве Подмосковья. Работодатели могут получить консультацию на горячей линии о коронавирусе 122, а все подробности о сервисе доступны на региональном портале.